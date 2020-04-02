新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，導致全球經濟失序，清明連假抗疫不打烊，行政院院長蘇貞昌今（2）天親自率領官員召開院會後的記者會，說明第二波加碼紓困方案，定調「一兆救台灣，大家度難關」希望帶領國人度過經濟難關。

蔡政府日前拍板，將紓困規模提升到一兆500億救市，占GDP比重約5.5％。其中特別預算有2,100億，經濟部占37％、勞動部24％、教通部18％、衛福部14％，教育部、文化部、農委會共占7％預算；此外各部會基金及移緩濟急的支出則有1400億，另共通性措施（包含艱困企業員工薪資補助、司機及自營工作者、企業貸款、降低利息等）則占7000億。

其中衛福部部分，由於確診人數日漸增加，防疫預算也跟著加碼167億；不在第一波紓困重點的勞動部，在這次「紓困2.0」也大幅加碼，其中最引人注目的是新增了自營者補助共300億，提供勞保第一級且未達課稅標準自營者，提供每個月1萬元薪資補貼，共3個月，估計能有100萬人受惠。

蘇貞昌表示，先前的第一波紓困預算是根據當時疫情的情況編列，當時疫情多集中在中國及亞洲零星幾個國家，但現在連歐美都淪陷，所以必須重新調整紓困方案，行政院也會盡快修改《特別條例》送立法院，也希望立法院能進快通過修正，幫助國人度過難關。