一年一度的清明節即將到來，許多人都會去祭拜已故的親人，不少人也會計劃在連假時出遊。而根據《靈匣網》報導，等到清明節過完後，有 5 大星座的桃花將朵朵開，單身的你／妳，趕快來看看自己有無上榜吧！

TOP 5：摩羯座

4 月 5 日前後發生的新月會給摩羯座帶來邂逅愛情的機會，穩重的摩羯座可能並不是很在意露水姻緣，更想追求的是長久的感情，突然降臨的桃花會讓摩羯座有些不知所措。4 月 17 日水星進入牡羊座時，摩羯座有可能會經歷人生中的一些「第一次」，對於個性保守的摩羯座而言，關於情感方面的「第一次」總能帶來更多的欣喜。桃花來臨，不要急著去思考如何應對桃花，可以先想想當下的自己是否真的期待一段新的戀情，又或者是否真的有必要為了打發寂寞而接受一個自己並不期待的戀人。

TOP 4：牡羊座

新月發生時，牡羊座會以無比興奮的姿態去面對情感，有機會在社交活動中收獲異性好感，也有可能嘗試不同形式的戀情。而在 4 月 17 號左右，水星進入了牡羊座，牡羊座又會對愛情產生一定困惑，不知該前進還是後退，並不是因為怯懦，而是不確定自己需要哪種形式的愛情。雖然桃花來得比較洶湧，但對於牡羊座而言，清明節後等到的桃花帶來的焦慮比甜蜜感更加豐沛，要消除內心焦慮，可以在迎接桃花時放慢腳步，別逼自己快速做決定，耐心等待，時間會給牡羊座一個合理的答案。

TOP 3：獅子座

4 月中旬獅子座的桃花會降臨，尤其是在金星與木星相刑的時刻，桃花會來得更加洶湧。社交活動增加，有機會結識不同類型的朋友，桃花就藏在其中。可能獅子座需要面對的問題比較多，比如說不確定哪個桃花才是自己的正緣，又比方說不知道該用什麼方式去迎接桃花，才能使桃花順利發展。用錢去解決問題絕不是最好的方法，希望這種時候獅子座不要表現得那麼財大氣粗，即使遇到心儀對象，約會時也別總是拿錢來說事，否則會把問題搞得非常嚴重。

TOP 2：天秤座

守護著天秤座的金星會給天秤座帶來桃花，4 月中旬金星與木星相刑，可能會給部分星座帶來經濟損失，但對天秤座而言，這個星象引發的是好訊息。天秤座不需強迫自己去接受任何形式的相親活動，即使是再怎麼期待愛情，也只需耐心等待就能等來桃花。可能桃花來臨的方式會比較誇張，甚至是天秤座無法接受的豔遇形式，雖然它會帶給天秤座極大的驚喜感，但也會令天秤座感到無比不安。在 4 月 20 號左右，太陽進入了穩定的金牛座，天秤座會沉下心來思考自己需要怎樣的情感關係，並能用理智的方法處理好愛情問題。

TOP 1：射手座

4 月 16 日，金星在雙魚座 24° 與停駐的木星在射手座 24° 相刑，這個星象會給射手座帶來愛情信號，而在 4 月 20 日左右，金星進入了牡羊座，更是增強了射手座對愛情的信心。射手座自認為是時候去捕捉自己渴望的愛情了，大方的向喜歡的人告白，勇敢追求自己想要的幸福，生活充斥著甜蜜氣息。射手座很清楚自己在做什麼，不會理會周遭人的看法，勇敢的作風也能贏得心儀對象的欣賞。愛情降臨的很突然，能帶給射手座極強的幸福感，使射手座的生活變得更加精彩。（編輯：許苡晴）