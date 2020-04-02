因應清明連假防堵疫情，新北市長侯友宜今（2）召開應變會議時表示，強烈建議中央流行疫情指揮中心下令，若乘客不戴口罩就不能搭乘公車與捷運，並訂定相關罰則讓地方得以依法執行，同時希望將民眾每2週限購9片口罩提升到10片，保護國民健康、讓防疫更到位。

侯友宜強調，新北市已完成整備作業，早在兩個月前就超前部署請大眾務必載起口罩外，並提出場館封閉措施，而中央在1日公布的「社交距離指引」室外間隔一公尺、室內一點五公尺以上，新北市也早在3月31日就前往大賣場視察防疫作為，並要求在結帳區特別管控距離標示，並柔性勸導餐廳、小吃店，配合防疫管控措施。

侯友宜指示經發局同仁再加強宣導稽查，減少人與人間的交叉感染，目前公車與捷運沒有法令同意拒載及處罰未戴口罩的旅客，應由中央流行疫情指揮中心依「傳染病防治法」下達必須配戴口罩的命令，地方才有法源據以執行。

在因應相關業者配合防疫期間，因公車運量減少，已核定公車業者申請減班共計16條路線。侯友宜會中指示交通局藉由調整價差及虧損補貼，紓困公車業者，累計6月可提前撥付9.4億，以緩解業者資金調度；藍色公路方面，減免業者客船碼頭使用費約11萬，並同意航線減班，於週一至週四停航。

清明祭祖更要兼顧防疫，祖先才會安心。侯友宜再呼籲民眾，電子祭拜皆遵照古例，連燒金紙、銀紙都設想周全，市民只要在電腦前備妥供品，就可依線上步驟恭請祖先拜祭，跟親自到納骨塔表達追思完全一樣。同時指示在納骨塔的一線服務人員，要確實做好分流及人數管控，協助量體溫、酒精消毒，防疫措施務必到位。