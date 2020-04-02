《鬼吹燈之龍嶺迷窟》邀請高偉光特別演出鷓鴣哨一角，他日前因《三生三世枕上書》飾演東華帝君，迷倒千萬網友痴戀，新劇《鬼吹燈之龍嶺迷窟》緊接4日上檔，他將變身最有男人味的盜墓人。他形容東華帝君與鷓鴣哨兩角差異一個上得了天，一個下得了地；一個更仙，一個更MAN。

高偉光曾演出《鬼吹燈之怒晴湘西》叫好叫座，該系列再推出《鬼吹燈之龍嶺迷窟》，高偉光曝當初在與導演初次見面時，導演說明角色要有一點髒，要求他褪去偶像風采，他為了更貼近角色，兩天沒洗臉沒洗頭去與導演討論角色，當他帽子一拿下來，讓導演驚呆，笑說他理解錯誤（搞錯髒的方向）。

高偉光主演《三生三世枕上書》高達77億人次看他與迪麗熱巴虐戀，人氣爆棚，網友直喊他老公，高偉光被問若女粉絲喊他老公，會怎麼回應，他幽默說：「哪一個是你老公？」若面對男粉絲喊他甜甜（粉絲對高偉光暱稱），他則笑說會請警衛把他攆出去。

此外，關於他的微博暱稱「深情的高偉光」由來，網友打趣說這暱稱有「古早味」，但他自認這暱稱很有辨識度，只因當時他看了一部小說，裡面有人叫深情的XXX，便愛上了這個名字，化用到自己身上，直到今日。《鬼吹燈之龍嶺迷窟》自4日起每週三晚上八點，騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。