因應2019新冠肺炎(COVID-19)疫情，口罩成為民生必備物資，為宣導民眾不隨意棄置廢棄口罩，台中市政府環保局陸續前往重要交通站點，張貼「口罩不亂丟」宣導圖卡，傳授正確丟棄SOP，同時加強稽查人潮聚集場所，督導管理單位落實垃圾清潔，全力降低疫情風險。環保局表示，如查獲隨意棄置使用後口罩，依法最高可處6千元罰鍰，提醒民眾注意。

環保局指出，日前已函請台中市重要交通站點，例如火車站、客運轉運站、機場及公車站等，於出入口處張貼「口罩不亂丟」宣導圖卡，並要求落實場所環境自主管理、增加垃圾清潔收運頻率，及評估增設垃圾桶，提高民眾丟棄口罩的便利性，減少隨意棄置情形。

環保局強調，即日起將加強稽查人潮聚集場所、鄰近大型醫療院所停車場周邊，以提升環境衛生品質，如查獲隨意棄置使用後口罩、垃圾或煙蒂等環境汙染情事，將依「廢棄物清理法」第27條裁處，最高可處6千元罰鍰。

環保局長吳志超提醒，正確丟棄口罩方式，應先提口罩兩側的耳掛繩，將白色防護層向外反折，有顏色面向內，再丟棄至一般垃圾桶，丟完再用洗手乳(液)洗手，請民眾勿隨意棄置，一同維護乾淨市容。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。