陳雷在防疫期間暖心做公益關懷弱勢老人及兒童族群及流浪動物，他把前陣子官司判賠的45萬全數捐出，透過經紀人把這些錢全部捐給關懷弱勢族群、癌症病童及流浪動物，希望透過自己的拋磚引玉，呼籲大家除了關心疫情之餘，也能關懷這些需要幫助的人。

官司起因於藝人廖本興在前年及去年分別以程雷、廖雷藝名，在商演模仿並演唱陳雷的歌造成社會大眾視聽混淆，讓陳雷本人不堪其擾，以侵權為由控告廖本興，之後新北地院裁定判賠45萬，並達成雙方和解協議。得知判賠結果的陳雷表示：「祝福他！希望他未來能走出自己的路，能闖出自己的演藝事業！」

而最近因為疫情關係而讓年後8場活動喊暫停的陳雷，原本4月11日要到大馬雲頂開唱的工作也都順勢延後，儘管工作受影響，不過陳雷卻多了時間與家人相處，住在台中的他最近沒事就跑到兒子家陪五歲的孫子玩，除了騎摩托車載孫子上下學、樂當孫子的專屬司機外，還當起孫子的家教教他簡單的ㄅㄆㄇ，含飴弄孫開心不已。

此外，由於女兒嫁去美國加州，擔心她在當地生活起居受疫情影響的陳雷，每天早上都會固定跟她視訊關心狀況，也因此陳雷最近都生活都讓家人圍繞著，除了因為疫情多了家庭天倫樂，陳雷最近也常回彰化老家陪媽媽，更當起農夫跑去家裡的農地下田種菜插秧，儼然開起開心農場的他笑說自己種的菜是有機健康而且自給自足，也常分送給親朋好友，他表示：「最近因為疫情嚴重也不上健身房，所以乾脆跑農地下田兼當運動，一舉兩得！」

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