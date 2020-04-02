4月4日是一年一度的兒童節，長期關注弱勢兒童的成功獅子會，由會長邱淑慧帶領獅姐們，今（2）日於北斗成功牛排館提前與家扶兒歡慶兒童節，除了招待家扶親子享用美味的排餐外，更贈送給每位家扶兒一個後背包當作兒童節禮物。

彰化家扶中心主任王震光表示，「心中有愛，讓愛傳下去」，成功牛排館老闆王鼎詠是土生土長的彰化囝仔，過去因為從事服務業，每天都要面對人群。經常接觸到弱勢、特殊兒童，心裡一個念頭，想要用自己一點小小的能力來關心周遭需要被關懷的孩童們，

家住北斗的小婷，母親是單親媽媽一人獨自照顧小婷四個兄姐妹，在經濟困難的狀況下，全家人很少有機會一起外出用餐，一個多月前家扶社工通知有此活動後，小婷每天都十分期待這天的到來，今（2）日，小婷除了吃了滿嘴的豬排外，更開心拿到了粉紅色的背包，當下立刻背了起來，並告訴媽媽要跟同學分享這個好消息，喜悅之心溢於言表。

就讀小六的小卿，父親生病、母親則是經營小吃店的工作，假日經常要去幫忙的他在得知這樣的活動後，雖然想要參加，卻又擔心母親的小吃店沒有人幫忙，但在父母親的鼓勵下，小卿開心的向社工老師報名，並且一個人騎著腳踏車前來參加。

在目前疫情嚴峻的狀況下，家扶中心以安全考量不少活動都已停辦，此兒童節關懷活動在事前經過社工三度確認家庭的參與意願，家長也跟社工表示孩子都好期待，因此家扶中心全面調查盤點每戶家庭狀況後，王鼎詠在連續假期中還是大方的提供包場，讓活動得以順利進行。

王震光說，4月是屬於兒童的節日，面對疫情我們仍要關注與照顧到家扶弱勢兒少的健康與營養，感謝成功獅子會今日招待家扶兒到成功牛排館享用排餐，讓他們度過一個溫馨又開心的兒童節。



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