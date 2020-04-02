受2019新型冠狀病毒（COVID-19)疫情影響，金門製作貢糖起家的聖祖食品因訂單量大減，工廠自2月份起進行減班作業，為了幫助鄉親作好防疫措施，決定將累積閒置的3000片口罩全數捐出，於昨(1)日起發放給清明節搭機返鄉掃墓的鄉親。

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩成為民眾最搶手的防疫物資，在市場一片供不應求的情況下，金門聖祖食品卻主動捐出3000片口罩，免費發放給搭機清明節返鄉掃墓的鄉親。

從昨(1)日起至10日止，民眾只要持登機證，即可於尚義機場入境大廳免費領取口罩1個，每天限量300個成人口罩，業者的暖心之舉，也讓剛返鄉的遊子感到心裡暖暖的。

聖祖食品副理蔡敏修表示，這批口罩原本是採購給員工使用，但受炎疫情影響，訂單狂掉了九成，工廠只能無奈進行減班，為幫助鄉親旅客來做好防疫，決定將2個月以來所累積的3000片口罩全數釋出，並於機場入境處發放，守好金門的大門。

總經理葉杭也說，防疫視同作戰，除了感謝金門縣政府防疫超前佈署，讓金門縣維持0確診，身為地區產業，他們也供應物資給予金門地區的大同之家、家扶中心與福田家園等機構，為金門這塊土地略盡棉薄之力。

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