為防止2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的手部口沫的傳染，彰化縣議員吳韋達與時代力量彰化黨部再度邀請夏豬手作坊老師今（2）日教導民眾示範製作可殺菌的氨基酸洗手皂、並以可隨身攜帶罐裝方式，便利民眾外出使用。

新型冠狀病毒疫情持續惡化，時代力量彰化黨部辦理防疫洗手精油皂DIY活動，縣議員吳韋達說，該活動也因應「社交距離注意事項」，請參與者全程戴口罩並填寫TOCC評估表，一同為防疫做準備。

時代力量彰化黨部執行長何冠穎當場示範，宣導如何正確洗手、遠離病菌，口訣為「濕搓沖捧擦」，其中最重要的就是「搓」的步驟，包含「內外夾弓大立腕」。其內容為，內：將雙手手心互相搓洗 ; 外：仔細搓洗手背 ; 夾：十指交錯仔細搓洗指縫 ; 弓：手指微微弓起，讓手指背與手心互相搓揉 ; 大：別忽略搓洗大拇指與虎口處 ; 立：指尖容易藏污納垢，可與手心互相搓揉 ; 腕：手腕處若有手錶、飾品可先取下，洗手時連手腕一併搓洗。並提醒民眾記得洗完手後確實擦乾，才能有效避免細菌滋生。

夏豬手作坊老師除了在現場進行示範教學外，也說明不同的精油皂功效。更在開始活動後也貼心地在角落點燃精油飄香，此舉也安撫民眾防疫期間的不安情緒，並讓現場參加者可自由選擇香氛味道包含有茶樹、薰衣草、青橘等，現場活動氣氛相當愉悅融洽。

吳韋達表示，在新冠肺炎疫情初期也請教了醫生朋友洗手步驟，醫師自己表示「其實洗手的步驟自己也忘記了，是該次疫情的關係才讓大家重視」。慶幸地也因為台灣民眾對疫情的警覺性，「戴口罩、洗手與環境消毒」，才讓國際疫情不斷升溫的狀況下，還是維持疫情穩定。

吳韋達在服務處除了舉辦口罩套與洗手皂製作外，也與王長發產業股份有限公司(丐幫滷味)合作，提供次氯酸水給民眾作為環境消毒使用，歡迎大家踴躍自備1000c.c.以下的不透明容器前往服務處索取，共同做好彰化縣的防疫措施。



※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。