港星崔碧珈因為姣好的身材，受封新一代波神，日前她從美國洛杉磯返回香港，必須在飯店自主隔離14天，而在這期間她時常拍攝影片與粉絲分享生活，還秀出健身美照，露出驚人腹肌，引起討論。

崔碧珈在自主隔離期間，不僅時常貼出防疫影片，宣導正確戴口罩方式外，還會貼出穿著性感睡衣在房間彈鋼琴的影片，近來則是曬出健身有成的照片、影片，教學如何在6分鐘鍛鍊腹肌，以及飲食方面的攝取，更親民的表示，如果有疑問都能在IG提出，且對於網友的問題，幾乎是有問必答。

前幾天崔碧珈還開直播做30分鐘運動，她開心表示：「感覺有很多人在陪我，自己一個人的房間都覺得好熱鬧。」還在文末表示「兩個小時運動之後頭都濕了」此外，她也透露，運動除了可以改善身材，還可以讓心情變得積極、正面，就像是面對艱難的時候，她都會保持正面態度，也呼籲正值抗疫時期，大家要團結起來，一切都會過去。

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