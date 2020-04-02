清明連假第一天，台南就發生槍擊案，金華路1家當鋪光天化日下遭1男子連開數槍，其中1槍波及隔壁店家，造成白鐵大門框凹陷，幸無人受傷。警方獲報派員前往勘查蒐證，現場至少發現4枚彈殼，落地窗玻璃碎滿地，警方已掌握1名特定對象，正積極追緝中。

4月2日下午2點17分，警方獲報，南區金華路一段1家當舖前有人開槍，初步調查，1名男子駕駛自小客車，在當鋪門口停下，一下車就持槍朝當鋪大門射擊數發子彈，當鋪大門玻璃碎裂，店內物品也破損，現場無人受傷，男子開槍後即駕車沿金華路逃逸。

嫌犯其中1槍波及隔壁店家，射中大門上方門框，幸無人受傷，案發當時，隔壁店家杜小姐正好在櫃檯，目擊了槍案過程，她說，「聽到第一聲槍響，心想是什麼聲音？隨即往外看，第2、3、4槍都是往店家（當鋪）射，第5槍就擊中我們店了」，杜小姐表示，只看到1個人持短槍射擊，中等身材，約莫3、40歲，整個過程不到1分鐘。

警方立即封鎖現場，鑑識小組進行勘查蒐證，初步研判，歹徒至少開6槍，現場尋獲4枚彈殼，警方調閱監視器發現，犯嫌約40歲左右、平頭、身材壯碩、短袖上衣及深色長褲，作案車輛為銀色（現代廠牌）休旅車，初步了解，槍擊案疑似為債務糾紛，歹徒警告意味濃厚，警方已掌握1名特定對象，正積極查緝中。