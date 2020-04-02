電影《最初的晚餐》已在台上映，主演之一的戶田惠梨香越洋接受台灣媒體訪問，聊到該片探討的「家人」，她表示：「透過這部作品，反而更加不了解『家人』是什麼了。」；而近日新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，戶田惠梨香幾乎足不出門，以身作則待在家不亂跑。

該片會出現不同的家常料理，問起戶田惠梨香「生命中最有意義的一道菜」，她透露以前每週六都會跟家人包水餃，本來對這件事感到厭煩，但爸爸跟自己說：「家人一起包的水餃不是很好嗎？爸爸很喜歡這段時光。」戶田惠梨香才體會到「這是為了跟家人聯繫感情而做的事情」，也自豪有很棒的父母親。

《最》的重點在探討家人的意義，戶田惠梨香表示：「透過這部作品，反而更加不了解『家人』是什麼了。我發現就算是家人，也可能輕易切斷聯繫的那條線，所以決定要繼續面對我的家人。至今我一直被父母守護著，但同時他們也是我接下來必須守護的存在。」

她日前表示，很羨慕森七菜可以跟影帝永瀨正敏對到戲，除此之外還有其他遺憾嗎？戶田惠梨香表示：「沒有其他覺得可惜的地方。」但許願說：「我很想跟爸爸（永瀨正敏先生）一起吃飯！」而近期新冠肺炎疫情在日本未減，政府呼籲民眾減少外出，戶田惠梨香就透露平常就愛宅在家，最常做的事就是追劇、寫字與畫畫，偶爾會到陽台曬太陽看書。

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