54 歲的男子翁仁賢昨（ 1 ）晚執行槍決伏法。對此，廢死聯盟今（ 2 ）日發文表示，法務部藐視法治，決定退出廢死研推小組。而法務部長蔡清祥則坦然回應說，他是做他該做的事，在死刑規定還沒廢除前，他仍是會依法審慎執行死刑，引起熱議。

廢死聯盟在臉書粉專上回應了法務部於昨晚翁仁賢被執行死刑的事情，他們直呼「新的監獄行刑法第 145 條規定『死刑在監獄特定場所執行之。執行死刑之方式、限制、程序及相關事項之規則，由法務部定之。』這表示，過去死刑的執行方式槍決及注射刑是要被檢討的，同時其限制、程序等等，都需要訂定相關辦法因應以符合人權保障。但是在這些討論聲中，法務部用他們認為有問題的死刑執行程序和方式，執行了翁仁賢」。

他們更認為，「這次的死刑執行，不只違反法治，更是違法執行，法治不僅只是守法，更重要的意義是，對於政府權力的控制和節制。法務部作為死刑的主管機關，一方面認為法律有問題需要修改，一方面卻又依據有問題的法律持續執行死刑。這不是貫徹法治，這是藐視法」。因此廢死聯盟表示，「法務部除了不作為之外，更是持續的違法執行死刑，完全違背廢死研究小組的初衷，廢除死刑推動聯盟認為留在這個小組也沒有任何意義，只好再次的退出」。

最後廢死聯盟更痛批法務部長蔡清祥不尊重法治，相當不適任，認為「應該要作為政府的幕僚，積極推動國家廢除死刑的刑事政策。藐視法治、恣意違法執行死刑的部長已經不適任這個重要的職位了」。而根據《中央社》報導，對此蔡清祥非常坦然的回覆，這是他做該做的事，依然會繼續推動廢除死刑政策，且在死刑規定還沒廢除前，他仍是會依法審慎執行死刑。（編輯：王柏文）