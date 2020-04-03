今（109）年清明節連續假期，自4月2日至4月5日止共計4日，除清明掃墓，也適逢兒童節連假、阿里山花季等，預計將有返鄉及觀光旅遊車潮。

因應2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，鼓勵民眾提前分流返鄉掃墓，為紓解國道交通壅塞，鼓勵民眾返鄉或觀光多加使用公共運輸工具，今年清明連假持續辦理「國道客運票價優惠及公共輸轉乘措施」，預計實施期間為4月1日零時起至4月5日24時止。

「國道客運票價優惠及公共輸轉乘措施」優惠內容為，39條「台灣好行」路線使用電子票證半價優惠；14家90條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折。

另外，凡使用電子票證搭乘國道客運、台鐵及高鐵搭乘國道客運路線後，於10小時內轉乘在地市區或公路客運享1段票（或基本里程）免費；如持紙票搭乘者，可於各場站使用電子票證於場站過卡機進行過卡，後續再使用電子票證轉乘亦可享有優惠。

「台灣好行」半價優惠與前述轉乘優惠同時發生可享有雙重優惠，先給予半價優惠後再享轉乘優惠。

為防止及避免新冠肺炎疫情籍由客運場站、車輛擴大傳染，公路總局已依照中央流行疫情指揮中心制定的，指引督導所轄公路客運業者執行相關防疫措施，包括車廂每8小時均至少消毒一次、車(場)站落實消毒清潔並配置乾洗手液、發車前量測駕駛及乘客體溫等。

台南監理站亦不定時派員至台南轉運站，第一線督導業者落實執行各項防疫措施，同時呼籲民眾重視自主防疫措施，落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，若有發燒、咳嗽等不適症狀，務必主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，共同落實防疫工作以降低感染機會。