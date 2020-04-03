「高齡」39歲的老將Erik Kratz對全美的棒球選手絕對是個啟發，因為一般運動員在這年紀早已放棄追求奧運金牌，但對於這名洋基捕手來說，就算2020年東京奧運延後一年舉行，他仍希望將美國棒球帶向奧運金牌榮耀。

耐心可能是Kratz棒球生涯中最重要的特質，他在2002年被多倫多藍鳥隊選中之後，度過漫長8個球季的小聯盟浮沈，直到2010年7月才終於以匹茲堡海盜隊身分初登板，不過奧運延期恐怕會是Kratz生涯最新的難題。

Kratz近日受訪表示：「很多事情都可能在這段期間發生，他們將比賽延到明年7月的同一時間，如果按照他們暫定的日期，那就是一年三個月之前。如果要我告訴你，一年三個月我在棒球界裡是什麼狀態，我只能說跟現在比是另一個世界，棒球界出現了很多變化。」

只要Kratz還穿著制服，他說就不會放棄任何機會，不過美國隊仍有一大難題要傷腦筋，那就是取得奧運資格，因為美國隊去年在東京舉辦的世界12強賽中，季軍賽不敵墨西哥，將奧運門票拱手讓人。原定3月在亞利桑那舉行的美洲區資格賽，如今也因為疫情延期。

Kratz說：「只要有球隊提供我工作，我就有機會繼續打球，一年三個月後我會在哪，我也不知道，但我希望有機會打進奧運，畢竟還有資格賽可以打。」