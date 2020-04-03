2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，也因為疫情延燒，防堵病毒的口罩供不應求。甚至有大量想買口罩的人去藥局前「大排長龍」，而近日卻有網友在網路上表示疑惑，「買口罩去藥局排隊 CP 值還高嗎？」對此就有知情人曝光內幕直呼「真的很夠了」，引起熱議。

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「從沒去藥局排隊領口罩的人多嗎？」的文章表示，「一堆人在排口罩大排長龍，這些人是不是很閒阿，裡面只要有一個無症狀沒戴的，感覺不安全，我看就 GG 了，像我從沒去買過也沒排過，因為疫情爆發之前就先買好了，有人到現在還沒去藥局排過的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「有些人就是愛享受排隊的危機感」、「排隊比較潮，網購好無趣」、「沒排隊買叫口罩，有排隊買叫戰利品」，更有知情網友一面倒點出背後內幕認為「網路預購其實就買得很夠了，根本不用再去現場」，「我從網路預購才開始買」、「我沒去排過」、「剛才去超商領口罩， 20 秒內搞定，搞不懂那些排隊的人，有時間排隊為何不花時間學網路預購」、「沒排過，網路買的還有剩」、「現在用網路買，方便多了」。（編輯：王柏文）