總統蔡英文1日宣布捐1000萬片口罩給新冠肺炎疫情嚴重國家，引發國際媒體大幅報導。我國駐德國代表謝志偉2日表示，一整天就不斷地接到朋友、國會議員致謝，社群媒體出現許多鼓勵台灣「別放棄」的聲音，讓他感動到眼淚「不爭氣地流了下來」。

台灣宣布捐贈1000萬片口罩，包括700萬片給歐盟、英國等疫情較嚴重歐洲國家，消息一出，包括德國Ntv等電視台都大幅報導。

謝志偉在臉書表示，小英總統宣布台灣捐助向來友我的歐盟德法、義等及英國、瑞士共十個災情較嚴重的國家共七百萬片口罩後，我一整天就不斷地接到朋友、國會議員致謝及感動之意。德國各大電視媒體也都報導，有的甚至跑馬燈都跑個不停。臉書、推特上的留言除了感謝以外，也對台灣被排除在世衛組織之外感到不能接受，甚至憤怒且同時鼓勵台灣別放棄、要爭氣！

謝志偉說，一瞬間，彷彿台灣人數十年來忍受的委屈與奮鬥的勇氣都被看到了。「而我，眼淚卻先不爭氣地流了下來。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。