新冠肺炎疫情仍險峻，但國人悶壞，不能出國又想戶外走走的情況下，大家開車出門，造成清明連假首日國道塞爆，而今（3）日是連假第二天，早上9點多車流順暢，但高公局仍預測今日壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽、國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等，建議用路人避開。

昨日為清明連假首日，為避免搭乘大眾交通工具有群聚的風險，大家開車上路大增，也讓國道塞爆，其中國道三號幾度「紫爆」，有用路人反應，從台北開到花東就要6小時以上。對於國人開車出遊，交通部長林佳龍認為是人之常情，做好防護即可，指揮中心陳時中也怕大家悶壞會影響防疫，強調做好「社交距離」勤洗手、消毒很重要。

而高公局表示，今日預估國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.4倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，相關疏導措施包括：7-12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

高公局也預測今日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，以節省寶貴時間。

此外，為因應全球新型冠狀病毒疫情控管，民眾進入高速公路服務區賣場大廳，請配合量體溫並戴口罩。高公局呼籲清明連假出外旅遊及掃墓民眾：「戴口罩並量體溫，全面防疫最安心，國道離峰不塞車，聰明用路你我行。」