2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）全球延燒，各國口罩數量供不應求；而總統蔡英文日前宣布將捐出 1000 萬片口罩援助其他國家，引發民眾看法兩極。對此，就有網友指出台灣口罩一戰成名，不禁疑惑若台灣傳產全部改做口罩是否可行？貼文立刻引發熱議，大多網友並不看好，並預言「悲慘下場」。

近日在 PTT 八卦版掀起「其實沒必要口罩外交」的討論串，有網友回應貼文指出，若是在疫情尚未爆發的去年，台灣日產 1300 萬片口罩，其實就是去年中國大陸的日產量。日產 1300 萬片、全年無休生產，這樣就可以在去年占供應全世界口罩需求的 50％ ，不禁好奇詢問「要不要乾脆那些傳產都收一收，通通來搞口罩？我看口罩在 1～2 年內需求都不會降低」。

該網友接著表示，就把現有產量擴增 10 倍，達到每日 1.3 億片，聽說中國大陸一個賣 15 塊人民幣，若台灣以 8 折價出售，這樣台灣就變成另一個 50％ 的供應國，搶攻世界市場，並稱「口罩當然是買 made in Taiwan 最安心」，世界各國，特別是美國，就不需要自己做口罩工廠，台灣人還可以賺錢，直言「送那 1000 萬片還要分，還不如大量輸出」。

貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們卻認為「每個國家都開始做口罩，鋒頭過後就不值錢了」、「我是覺得先不要」、「就算全球的需求量包 8 成給台灣，產值也不足目前的傳產要收起來全做口罩；反過來說口罩就是因為產值太低，才沒什麼企業想做」、「不要把寶全壓在一個籃子」。（編輯：賴詠璿）

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