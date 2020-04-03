由中國爆發的2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎）疫情燒遍全球，由於傳染速度快、痊癒又慢，許多公衛及醫療先進的國家尚且不堪負荷，原本就處於弱勢國家則更令人憂心，對新冠病毒的進攻毫無招架之力。位於南美洲的厄瓜多共和國，因為確診和死亡人數趕不上當地的醫療水準，不但醫療體系崩潰，殯葬業也吃不消，街頭甚至出現多具屍體棄置、當局卻無力處理的場面，並在社交媒體上瘋傳。

新冠肺炎疫情攻入南美多國，除了巴西之外，厄瓜多的疫情也相當嚴重，截至台灣時間 3 日中午，已有至少 3163 人確診、 120 人因此死亡，還不包含部分在家中死亡、未經過病毒篩檢的民眾。最大城市瓜亞基爾（ Santiago de Guayaquil ）醫療體系無法負荷，已無法處理大量的患者，亦沒有能力處理死者，社交網站上流傳著死者屍橫街頭的照片及影片，看上去相當驚悚。

根據《美聯社》（ Associated Press ）等外媒報導，除了病死在家中的屍體無人前去收拾外，瓜亞基爾街頭也有多處拉起封鎖線，當局雖然承諾會加快處理，並多派出幾輛冷凍貨櫃車運送，但力有未逮，部分遺體只能先蓋上白布或以袋子草草包好，甚至有居民抱怨道：「我的表親都已經死 4 天了，我們打電話給警察，但至今都沒有人來協助」。

曝屍街頭的遺體固然多，擺放在路邊的棺材也不少，有些病患死後雖然能入棺，但缺乏後續程序也不能下葬，厄瓜多官員出面致歉，仍無法澆熄民眾怒火：「很多人都有打求救電話，但得到的回應都是要他們再等等」、「我家有 2 個人生病到快要窒息了，但都沒有救護車來，快行行好幫幫她們吧！」

Otro fallecido tirado en la calle en Guayaquil , Padre Solano y Boyacá, pleno centro. Los cadáveres se apilan en la ciudad, cuidado y aparecen otras epidemias porque los cuerpos se descomponen y traen más problemas, por humanidad recojan a ese hombre. pic.twitter.com/FZrsy7qNBx — Stalin Briones (@stalinbriones) March 29, 2020

有瓜亞基爾民眾接受美國《 CBS News 》採訪時表示，儘管當局知道歐洲正在發生的事，卻仍採取了錯誤的政策方向，未能及時防範、也沒有做好準備，才會導致慘況發生。

瓜亞基爾市長維特莉（ Cynthia Viteri ）除了在推特上安撫民眾，說市政府已在竭力處理外，也怪罪中央政府做得不夠多：「看看這國家的公衛系統正在發生什麼事，遺體被棄置在大馬路旁，病患甚至倒在醫院前，但沒有人想要處理。」

Hoy entregamos 1 de los 3 contenedores, al Hospital de Monte Sinaí, que coordinamos con ell Ministerio de Salud para refrigerar temporalmente los cuerpos de los fallecidos por #COVID19. pic.twitter.com/GAbgdHmYMW — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 31, 2020

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。