周杰倫（周董）主持實境節目《周遊記》（J-Style Trip）已經開播，節目中找來許多演藝圈好友，如蕭敬騰、林俊傑等人助陣。不過周杰倫對於播放平台Netflix的宣傳效率似乎頗不滿，在IG上發文嗆「平常都看你在推韓劇」。

周杰倫日前在IG貼出截圖Netflix台灣的IG官方帳號，發現裡面大部分都是韓劇的宣傳文案，且光是一部韓劇，就至少發表5則貼文在宣傳，反觀《周遊記》卻只有在3月10日出現在官方IG一次，以及曾發過2次預告新聞，此後再也沒有其他宣傳，周杰倫因此質疑：「這是韓國Netflix嗎？Promote J-Style Trip不用改名喔。」而他也在文中標記Netflix，希望對方有個合理的解釋。

推測Netflix得知消息後，馬上在IG官方帳號宣傳《周遊記》，並且在限時動態發文，點名標記了周杰倫、蕭敬騰、林俊傑、昆凌，要藝人分享私房片單。可此補救方法周杰倫不領情，因此截圖轉發在IG上，並詢問網友：「平常都看你在推韓劇，現在突然點名，大家覺得我該回應Netflix嗎？」他也表示：「韓劇的確好看，只是J-Style Trip在你們台播出，至少讓我看到你們官網的誠意，而不是弄的好像韓國Netflix。」