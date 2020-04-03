2020年總統及立委選戰結束至今將滿三個月，台灣民眾黨今天（3日）也公布9月起至選舉日當天的相關經費明細。其中政黨最主要的政治獻金收入，民眾黨創黨後四個月內，就獲得了9524萬8146元的政治獻金，上看億元的政治獻金收入，著實令人咋舌。

台灣民眾黨在官方網站上，公布從9月至今年投票日當天，所有的政治獻金收入，以及相關選舉經費的支出。短短四個月就募集了9500多萬的政治獻金外，競選的相關支出則相對較為節省。包含黨內17名區域立委的捐款，以及全台各地的造勢活動等，一共花費了5300多萬的開銷。扣除其他雜項支出後，選舉結束民眾黨仍有超過3000萬的結餘。

民眾黨發言人楊寶楨表示，根據本黨財務監督委員會查核後之競選經費收支表，去年選戰期間以選務費用支出項目佔最大宗，當中以廣告製播與宣傳費用之金額最高，達總支出36.28%，其次則為活動企劃與執行費用，佔總支出17.82%。

楊寶楨強調，民眾黨秉持「開放政府、全民參與、公開透明」等三大理念，因此公開招募財務監督委員會，確實把關每一分經費之運用，並將其公開向社會大眾說明及檢視，本黨也期盼藍綠及其他政黨能秉持這樣的態度，確實向社會大眾公開競選經費內容，未來，本黨也將持續召開財務監督委員會，定期公開黨務費用收支。