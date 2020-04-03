奇幻劇《妖怪人間》將台灣各地鄉野奇談中的妖怪等做連結，打造出人、妖共處的奇異世界，今（3 日）舉辦媒體首映會，石知田、連俞涵、黃騰浩、蕭永裕、韓宜邦、應蔚民、雲中岳、林意箴、李沐等演員出席。

《妖怪人間》共有貓妖、文龜、赤虯、碧龍、小雷蟄、大雷蟄、墓坑鳥、瘧鬼、 火麒麟、地牛等十隻妖怪將於每集播出輪番上陣，每隻妖怪各有其不為人知的故事與妖術，其中墓坑鳥，能讓逝去的事物彷彿幻覺般重現在眼前。劇中一段連俞涵抱往生奶奶的親情戲，恰逢清明時節充滿對逝者的追憶與感傷，賺人熱淚。

連俞涵因該段劇情想起自己的阿嬤於2018年驟世，「我阿嬤活了一個世紀，生病住院一天就突然走了。」連俞涵說，小時候都覺得阿嬤很厲害，沒有白頭髮，看起來都不會老，「現在也許沒有阿嬤家可回了，但我妹妹生了小孩，我媽媽升格為阿嬤，不會因阿嬤過世了，就沒有阿嬤的存在。」連俞涵又說，自己身材與阿嬤同屬嬌小款，「我拿了幾件阿嬤的衣服，偶而會拿出來穿，與阿嬤的回憶就像一直被放在衣櫃一樣，不會被我的前進遺忘。」

談及如果能因劇情般再一次見到往生的親友，你會想見到誰？石知田感念，帶自己入行的前經紀人，坦言從台大土木系畢業後踏入演藝圈充滿挫折，前經紀人會一直鼓勵他，後來前經紀人確診癌症，但仍保持樂觀對他說，「醫生說我的癌細胞指數下降了，我快好了，我們快要可以一起工作了。」但一段時間後，癌細胞轉到腦部，在她被宣判死亡的前一刻，石知田接到家屬打給他的電話，「當時我在路邊狂哭，瞬間覺得有好多話想跟對方說，所剩的時間卻是分秒必爭，這是第一次這麼猝不及防，遺憾沒見到他最後一面。」石知田透露，在路邊哭慘到跑去便利商店買衛生紙，還差點被誤認為搶劫犯。

此外因疫情緣故，《妖怪人間》媒體首映會現場座位也採取梅花座，主要演員拍照還擺起防疫POSE，每人距離1.5公尺拍照，連俞涵透露，自己防疫措施是，隨身攜帶酒精，儘量不要摸臉，有機會就洗手消毒，也因近期忙於戲劇宣傳，笑說自己感覺像高危險群，「每天都要出門宣傳。」她說，自己會戴兩層口罩，在醫療口罩內會再戴一層紙口罩，「延長口罩的壽命。」