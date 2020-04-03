2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，這也讓世界衛生組織（ WHO ）的一舉一動成為最受關注的焦點。不過日前有香港媒體採訪 WHO 高級顧問艾爾沃德 (Bruce Aylward )，提出「台灣加入 WHO 會籍問題」卻慘遭掛電話，而該香港電台現在恐遭香港商務及經濟發展局「秋後算帳」，引起熱議。

日前，香港電台一名女記者採訪世衛高級顧問艾沃德，當問及「 WHO 是否會重新考慮台灣的會員資格」時，艾沃德先是愣了一會，數秒後再回應「抱歉，我聽不到你的聲音」，而當記者持續追問時，竟被艾沃德直接掛電話，尷尬的畫面引發國際關注。

根據外媒報導，對於此事，香港政府商務及經濟發展局局長邱騰華定調香港電台該節目 The Pulse 訪問時的表達，有違「一個中國」的原則，他指出「世界衛生組織成員國均以主權國家為單位，作為政府部門和公共廣播機構，港台必須對此有正確的認識，不能偏差」，更直言「廣播處長作為香港電台的總編輯，必須對此負責」。

而這件事在網路論壇 PTT 上引起大量網友熱議，紛紛表示「記者快逃吧」、「香港政府太過份了！新聞自由沒聽過嗎」、「打壓第四權終將付出代價」、「誰說一國兩制不影響生活啊，這不是連新聞自由、言論自由都被侵害了嗎？」、「不意外，香港幾乎沒新聞沒關注了」、「顏面盡失結果檢討記者，傻眼」、「真的很扯欸…不過只是發問而已嗎，還要下台」。

對於此消息，港台發言人則表示，當天播出的節目，主要是探討世界各地新冠肺炎的疫情，分析各地疫情之應對及受影響民眾的感受，當提及台灣時，節目只以「地方」來形容，本身並沒有任何取態，審視全集內容後，認為該集節目並無違反「一國兩制」，亦沒有違反《香港電台約章》。（編輯：王柏文）