為了遵守防疫的社交距離規定，彰化縣社頭鄉知名的排隊鐵路便當「福井食堂」也宣布，4月份暫停內用服務，只供外帶或外送，業者並用黃色膠帶畫設安全距離，避免顧客擠在一起，並打開大門通風，至於何時再恢復室內用餐，則視疫情發再來調整。

業者陳朝強說，光內用至少就少掉3成客人，「這也是沒辦法的事」，今天有一組一家三口客人專程從高雄大樹來用餐，他只好開啟食堂旁的小火車讓這組客人用餐，他說「這也是沒辦法的事，政府幫我們堵起防疫第一道安全牆，人民也應該主動一起努力」。

今年受到新冠肺炎疫情持續升溫的影響，四月一日起，配合中央政策，儘量鼓勵食客外帶，「福井食堂」響應政策，在店內劃設1公尺排隊空間，不只如此，老闆陳朝強甚至宣布4月份暫停開放內用，收入少賺3成，就為拉大排隊空間，讓民眾可以安心消費。

福井食堂專售鐵路便當，但店內裝潢如台鐵車廂，讓入內用餐客人如親臨其境，2、3樓則珍藏數萬件台鐵文物，甚至連台糖巡道135小火車都有，可說是小型鐵道博物館，每天都吸引外地民眾、甚至日本等外國遊客慕名而來，不過卻在清明假期前夕，陳朝強卻突然公布「防疫期間不開放內用」，引起熱議，而其超前部署行為獲得不少消費者支持，大讚狂系防疫就是愛台灣啦！

陳朝強表示，這是非常時期的非常作法，畢竟全國不分單位在努力防疫，才能擋下一波波攻勢，這波清明假期尤其重要，會有更多返鄉外客來用餐，若照常開放恐造成疫情擴散可能，因此決定暫時內用1個月，希望彰化守住，就能守住台灣。

來店消費者也表示，贊同，認為業者有正確的防疫觀念，他們來買吃的也比較安心，網路民眾也大讚老闆「最佳示範」、「超前部署狂系防疫」、「保護好福井就是愛台灣」，也有人說，「室內排不夠，要把距離拉到店外啦」力挺。



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