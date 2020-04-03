2019新冠肺炎（COVID-19）全國已達339例，其中第339例是從印尼回台的商務人士，彰化縣目前已達第17例，這名60歲男子3月31日自印尼返台，昨（2）日已確診，且已收治於負壓病房，同住家屬接觸者3人也已採檢，居家隔離中。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這起新增確診個案是縣內第17例個案，這名60多歲的確診案，是一名印尼台幹，上月底返台，返家進行居家檢疫，確診後目前收治在負壓隔離病房，曾與他接觸的三名家屬，進行採檢都為陰性，目前都在進行居家隔離。

葉彥伯說，該個案在印尼返台前，其實就有發燒等症狀，3月23日發燒，3月26日開始失去味、嗅覺，研判在印尼就已經感染，目前所有入境旅客，只要有發燒、呼吸道症狀者，都會直接在機場採檢後，直接由防疫車送到指定地點檢疫，能大幅降低居家檢疫風險。

葉彥伯指出，這位在印尼從商的個案，返台之前在印尼就有出現症狀，3月23日在印尼時就已發燒，3月26日則是味覺、嗅覺都消失，根據回溯傳染鏈來看，應該在印尼就已感染，這也代表印尼的疫情不容忽視，雖然現在印尼所公布的確診個案數不多，但必須高度關注其疫情走向與發展。

葉彥伯強調，由於中央流行疫情指揮中心最新宣布，即日起入境旅客只要是有發燒、呼吸道症狀者，在機場採檢後就將直接由防疫車隊送到指定地點集中檢疫，將可有效降低居家檢疫的風險。

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