桃園市同居的吳姓男子及邱姓女子3月底從日本返台，依規定需居家檢疫14天，至4月15日解除，不過今天傳出2人失聯，警方陪同民政人員前往2人租屋處找人時，發現吳、邱2人陳屍家中，手機放置在客廳，現場無打鬥跡象，屋內有燒炭痕跡，至於死因仍待警方進一步釐清。

桃園市長鄭文燦稍晚在臉書貼文說明，今天桃園2位居家檢疫民眾，被區公所同仁會同警方發現在家中身亡，他在第一時間得知消息，立刻指示警察局、衛生局、民政局、消防局同仁，配合地檢署進行詳細的調查。

鄭文燦表示，今天負責居家檢疫的區公所同仁發現這兩位民眾失聯後，下午由同仁及派出所員警會同房東進入其居所，初步研判是燒炭輕生，但詳細死因有待檢警完整調查。

除了指示民政局、衛生局、警察局等單位，對於所有居家檢疫與居家隔離民眾，必須持續掌握狀況，鄭文燦也希望社會大眾能給居家檢疫及隔離的民眾，更大的關懷與支持，陪伴他們度過這14天，「這片土地上的人們，都是命運共同體，我們必須團結防疫，也必須互相扶持、互相幫助，攜手面對這次難關，戰勝病毒。」

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