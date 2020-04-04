2019新冠肺炎(COVID-19)持續造成民眾恐慌與不安，靈鷲山與民眾一同防疫，將在4月5日、5月3日、6月7日啟動3場《慈悲三昧水懺法》全球線上共修、直播法會，讓大眾在各地跨越時空參與，共振懺悔力，安定身心。

靈鷲山開山住持心道法師特別開示，萬物互濟共生防疫，從自我懺悔開始，懺悔過去對眾生造成的傷害，能夠彼此和解。面對疫情，我們應同心協力，讓內心維持寧靜與安定，免於恐慌緊張，心安就平安，全球同步大懺悔，祈願新冠肺炎疫情盡速消除，闔家平安，消災免難。

心道法師說，要改業，就要懺悔、行善﹔懺，如浣滌，以水為名，至心頂禮罪根清，《水懺》是懺悔心念、化解累世業障最迅速最普及的法門之一，當下領會、現世即可得利益，是現在全球疫情擴散時，最具對治力的懺法。

靈鷲山4、5、6月每月1場全球《水懺》法會，期望透過線上齊心共修，凝聚全球靈鷲人禮懺善業功德，共同推動善心善念力量，為世界祈福、為先人超薦、為家人祈安納福，更回向疫情早日消除。

禮懺功德利益包括，消除累世冤業、病痛消除、增長福慧、破無明障、亡靈超升及消災解厄，承此法會善緣，邀請大眾離苦息災解難，將開放全球信眾報名消災與超薦牌位，祈願大眾身心安定、消災免難，祖彌先亡往生淨土、冤親債主解冤釋結。

此外，疫情期間，靈鷲山佛教教團也勸勉全球信眾多吃蔬食、戒殺生、並發起共同持誦〈楞嚴咒心〉，4月22日世界地球日圓滿總回向一億遍，回向世界安定、地球平安。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。