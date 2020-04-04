任天堂 Switch 平台的新遊戲《集合啦！動物森友會》推出前就掀起玩家熱議，又恰逢防疫期間，民眾減少外出活動，窩在家不出門，也讓這款遊戲開賣首日就被搶翻。不過，日前有網友在 PTT 八卦版提到，這款看似適合小朋友一起同樂的遊戲，玩完之後卻發現「整個社會黑暗面」，貼文立刻引發高度討論。

原 PO 指出，動物森友會看似一款和森林的小動物一起快樂過生活的遊戲，似乎很適合和小朋友一起遊玩，一進遊戲後才發現，「說是來度假的，但島上什麼都要錢， 3 隻建商（奸商）狸貓掌控全島的房地產和物流」，玩家買房後發現太小，只能找狸貓擴建，房貸越貸越大筆，在島上拚命賺錢還房貸，住久了甚至嫌鄰居動物長得醜，就把人家霸凌到搬家，只為了讓長得更可愛的動物搬進來。

原 PO 不禁直呼是「整個社會黑暗面」，不解表示這究竟是一款怎樣的遊戲？且是否真的適合小朋友遊玩，好奇詢問廣大鄉民「動物森林是讓小朋友提早看到黑暗面嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「那就不要擴建啊，要擴建又嫌人家怎麼不免費」、「老任又一個神作」、「寫實遊戲 XDDDD 」、「還要學會去別座島掠奪資源」、「可愛風的寫實遊戲」、「一直讓你貸款還不完，還弄出自己的貨幣來控制你的行動，他們自己開商店還要你捐東西給他，讓他賺你的錢，想外出還要買一日外出券」、「被你講得好黑暗，這本來就不是給小孩玩的」、「笑死有夠黑暗」、「很好玩」、「突然想買來體驗一下了」。（編輯：賴詠璿）