高雄市政府為加速建設高雄都會區捷運路網系統，積極辦理捷運黃線計畫，可行性研究報告書經行政院核定後，捷運工程局著手進行綜合規劃作業，分別辦理多場說明及公聽會獲與會民眾支持黃線的興建，因民眾要求評估行經保泰路取代五甲路的可行性，經研商108年12月採問卷調查結果，捷運工程局表示，所有已回覆的受訪者當中，有7成4較傾向贊成五甲二路方案，將由市府做最後評估以確定路線方案。

高雄都會區捷運路網系統黃線計畫，108年5月24日其可行性研究報告書經行政院核定，108年6月初捷運工程局開始進行綜合規劃作業，初步成果自108年9月分別辦理鳥松區、鳳山區及三民區等3場地方說明會，108年9月21日黃線綜合規劃公聽會，及10月24日辦理苓雅、新興及前鎮區聯合地方說明會等共4場說明會1場公聽會，與會民眾及民意代表對於捷運黃線出入口、設站位置、轉乘及TOD等議題表達關切，並也支持黃線的興建。

捷運工程局表示，公聽會說明會的意見中，民眾及民意代表對於路線行經鳳山五甲路段，表達諸多意見包括路寬不足、商圈是否受影響及道路用地未徵收等議題，並要求評估行經保泰路的可行性，經邀請市府研考會開會研商後採問卷調查方式，就路線行經五甲路或保泰路的方案，蒐集民眾意見後，由市府做最後評估並確定路線方案。

路線方案調查範圍以黃線行經五甲二路方案(原方案)與保泰路方案(替代方案)沿線兩側500公尺所涵蓋行政里門牌為對象進行普查，108年12月20日前完成郵寄工作，共寄出70,661份(其中鳳山區共40,661戶，前鎮區共30,000戶)，109年1月3日截止收件，共回收5,632份有效樣本，回收率約為8%，經統計此次調查所郵寄的里別有2%至21%的回應率，統計上已可充分涵蓋調查區域，具備足夠的樣本代表性。

捷運工程局表示，本次調查委託世新大學民意調查研究中心分析結果以五甲二路方案相對保泰路方案，較受到居民支持，在所有已回覆的受訪者當中，74.4%較傾向贊成五甲二路方案，22.2%較傾向贊成保泰路方案，3.4%兩個方案都不贊成或未表示意見。整體而言，受訪民眾較偏向支持已核定的高捷黃線五甲二路方案。綜合規畫報告預定109年3月底提報交通部，進行環境影響評估及都市計畫變更送審作業，全線預計111年開工，117年完工通車。