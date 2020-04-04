南韓爆發「N號房事件」令人深感失望和憤怒，N號房是一個直播恐怖性暴力內容的平台，25歲的主嫌趙主彬以詐騙手法性剝削受害人，再利用非法傳播謀利，如此恐怖的行徑震驚全國，事件爆發後許多人加入青瓦台連署，要求公開該平台付費會員個資並嚴厲懲處，不過在這女權意識逐漸抬頭的時代，韓國人依然對待女性不友善，網紅阿圓就在頻道上揭開這根深蒂固的「仇女文化」。

阿圓認為N號房事件裡最可怕的事情就是，有高達26萬人付費觀看，扣掉老人與小孩，以韓國男性來說就有將近10分之一比例的人知情，裡頭的費用是25萬到150萬韓幣左右，此外，雖然該事件的主嫌已被逮捕，不過設立群組的前主嫌仍處於人間蒸發狀態。

阿圓透露韓國的仇女文化相當嚴重，尤其是在職場方面，她也提到該現象能夠在韓國的一些電影中看出來，即使內容並沒有直接闡述，但會在劇情的細節中，讓觀眾知道他們其實並沒有非常喜歡女性，甚至有點厭惡，包含這次N號房事件的主嫌本身也有厭女心態，且阿圓說，更令她毛骨悚然的就是主嫌的女友竟包含在受害人當中。

而她更點出韓國的仇女文化來自於亞洲社會重男輕女的觀念，但相較之下台灣較為友善，阿圓以韓國的平均薪資舉例，男性會比女性高1.7倍，即使在同一間公司擔任同一職務，男性得到的報酬仍會比女性多，此外，在當地老闆的觀念裡，他們也認為女性到了適婚年齡後，就會請長假結婚生子，因而造成公司虧損，所以較不需要升遷機會。

阿圓坦言韓國女性在職場上遭受的不平等待遇，會讓她們認為人生到最後只能倚靠婚姻，結婚同時成為她們最後一條出路，在工作態度上相較於男生，可能就會稍微消極一些，此外，韓國人對於稱謂也劃分的一清二楚，例如當晚輩對長輩說話時一定要使用敬語。

影片最後阿圓也提及韓國男生在職場上相當辛苦，壓力也相對較大，不過當他們焦慮不安時，長輩可以對所有的晚輩發脾氣，而晚輩就只能把女性當作唯一可以宣洩的出口，阿圓認為韓國是因為此惡性循環，才會讓仇女文化如此嚴重，甚至出現許多歧視女性的詞語。

南韓「N號房事件」曝光後讓當地民眾人心惶惶，同時引起全球高度關注，許多公眾人物紛紛在社群平台上表達不滿，除了阿圓解析韓國仇女文化之外，也有網紅發揮自身影響力，希望能讓大眾了解該事件並懂得尋求協助，遏止同樣的悲劇一再發生。網紅志祺七七透過影片呼籲大家，若在生活周遭發現欺壓、霸凌等小規模犯罪事件時，必須勇於舉報，瑩真律師也拍攝影片分享N號房事件在法律上的處理方式，還有令人匪夷所思的犯罪手法和會員制度，希望台灣能夠加以借鏡。（編輯：侯家瑜）