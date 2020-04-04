2019新型冠狀病毒COVID-19疫情肆虐，在上海某公立大型醫院底下學校念書已4年的赴陸台灣留學生LEO接受專訪提及：「出乎意外，即使是當地最大的醫院，但他們對疫情的敏銳度不是很高！」他甚至聽過，只有「占床位」才算確診病例，否則其他疑似病例，不做檢測當然也不算確診，反觀台灣防疫真的透明很多。

LEO在上海最大公立醫院實習已快1年，他回憶以疫情「吹哨人」李文亮在社群平台上的相關「提醒」事件來說，他1月初就透過社群平台知道，並提醒學校的老師與同學們，但身為醫療體系的他們竟沒有太多反應，甚至認為「外網資訊錯誤」，不安的他反而開始默默囤了口罩。

LEO表示，過年疫情大爆發後，這家大型醫院絲毫沒有危機意識，甚至給人一種「不想讓外人知道」的感覺。第一線醫護人員最基本的口罩完全沒有規畫發下來，有口罩的只有主治醫師，經過其他師生反應之後才發給，但發的也不是醫療級口罩。有鑑於此，當年後醫院要他們不要出門後，他也毅然決然回到相對安全的台灣。

LEO透露，這家大型公立醫院一開始還沒有危機意識，可能與「黨」的高層指示有關，在高層還沒有動作前，底下官員們噤聲也是可想而知的。目前雖然其他省分陸續復工，但北京、上海一線城市仍嚴格控管，他位於上海的學校也還未通知要回到當地，一律先線上授課。此外，如有外人要到北京一律都集中隔離，至於上海也一度考慮跟進。

至於，中國大陸的確診病例已經漸緩，甚至沒有新增病例。不僅世界各國存疑，LEO也認為「很有疑問」。他進一步解釋，之前爆發時有些醫院「對『疑似』病例是不採檢的」，除非是有嚴重發病症狀，如發燒、咳嗽才會驗，而他聽過，甚至在武漢只有占床位才算確診病例。

而LEO自己待的上海最大公立醫院來看，第一線有疑似症狀他們還是會驗，但名單交上去會不會「排隊慢慢公布」只為了「帳面上」好看，誰也不知道，相對來講真的比較不透明，與台灣天天開記者會，指揮中心給記者問到飽，是截然不同的狀況。

至於，包含口罩的醫療廢棄物處理態度，LEO認為中國大陸的醫療機構有很大的改善空間。他以自己的學校與醫院為例，說他有許多同學與醫護人員，常把用過的口罩隨手丟棄，不是丟在集中的醫用廢棄桶，而是丟在醫院內的一般垃圾桶，如此一來清潔人員就有很大的感染風險。

甚至他也曾聽過很多次，醫護人員或是清潔人員把明星藝人用過的點滴筒、針劑上網販售。整體來說，公家醫院只是救命的醫院，但環境衛生、服務品質或醫護人員的態度都有待加強。

不過，LEO也說，中國大陸醫療體系不斷在改進，這次武漢肺炎爆發，大家的口罩用量變多，有鑑於之前曾發生有二、三線城市回收廢棄口罩再製成新口罩高價販售的黑心行為，因此深圳、廣州當地政府就特別設置了口罩回收桶，一方面鼓勵人們不要亂丟，一方面也杜絕不法。