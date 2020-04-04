總結六都地政局近日陸續公布資料，六都今年第一季建物買賣移轉棟數達5萬3364棟，年增6.8%；其中台北市年增16.8%，新北市年增4.4%，桃園市年增28.3%，台中市年增12.5%，台南市年減2.6%，高雄市年減13.9%。專家分析，今年第一季房市表現仍不錯，但隨著時間拉長，若是疫情對經濟衝擊越來越大，恐怕房市也將受到衝擊。

六都地政局分別公布3月建物買賣移轉棟數資料，其中交易量最大為新北市4849戶，月增8.7%，與去年相比也成長5.1%；另外，成長幅度最大的是桃園市，3月買賣移轉棟數共3676棟，月增20.7%、年增36.6%；台北市3月移轉棟數共2483棟，月增6.0%、年增20.8%；台中市3月共3826棟，月增0.8%、年增18.7%；而台南市及高雄市今年3月表現皆不如去年同期，台南市3月共1,902棟，月增8.3%、年減4.9%，高雄市共3,088棟，月增17.1%、年減18.9%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，3月的交易量呈現北溫南涼，台中以北的縣市除了新北市之外都有10%以上的增幅，而台南、高雄則因為去年新屋交屋挹注，使今年交易量呈現年減的狀況。

值得注意的是，桃園市3月移轉棟數成長幅度驚人。台灣房屋智庫經理陳炳辰，在經國特區、青埔等兩百戶多戶數新案交屋潮帶動下，三月量能高達3676棟，年、月增幅分別有36.55%、20.68%，也強勢拉抬第一季移轉棟數為2015年以來新高，而受惠航空城、亞洲矽谷計劃，以及捷運興建等多項利多，都能稍加減緩疫情對於桃園房市干擾。

至於台北市及台中市3月表現不俗，大家房屋企劃研究室主任表示，高資產及換屋族進駐市場，有助提升台北市交易量，而台中市3月月增0.8%、年增18.7%交易表現平穩，除了在西屯區及北區持續有增量外，交屋量也帶動部分區域的移轉棟數，如沙鹿區3月月增46.3%，烏日區則大幅增加205.4%。

至於這波疫情是否影響房市？住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，這波疫情雖有干擾，但自用客戶積極，疫情之下賣方也充分感受買方誠意，讓成交率提高，目前看來第一季表現不錯；不過，即使央行降息明顯，第二季買氣關鍵在於疫情控制與否。

陳炳辰也表示，今年六都第一季較去年增6.81%，但第二季逢疫情蔓延，影響整體經濟，將波及後續房市表現，所幸台灣在防疫上處裡得宜，再次降息的低利環境也有助房市，若傳染病在夏天受到控制，下半年有望遞補上半年買氣，回歸穩定走揚，否則全年移轉量較難延續近年逐步走升態勢。