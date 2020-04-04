2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情全球延燒，各國口罩數量供不應求；台灣口罩實名制上路至今，除了現有健保特約藥局及衛生所等實體通路外，民眾還可透過網路預購，至超商完成取貨，自 4 月 9 日起，成人每人一周 3 片提升至兩周 9 片，兒童則改成兩周 10 片。不過，近日一張長輩圖在各大 LINE 群組瘋傳，卻嘲諷台灣口罩其實「越領越少」，美女名醫看完傻眼直呼「製圖的人數學英文都被死當！」

眼科醫師黃宥嘉在臉書粉絲團《睛視媳婦眼科醫師黃宥嘉時間》分享一張來源不明的「長輩圖」，圖中呼籲「請蔡英文找回良心！幫台灣人找回口罩！」並在底下列出口罩領取額度的算式，從原先「 7 天÷ 3 片口罩＝ 2.33 ／天」變成「 14 天÷ 9 片口罩＝ 1.55 ／天」，反諷是「越領越少？」

黃宥嘉立刻發現這張圖的計算有異，氣得直呼「製圖人的數學英文都被死當了」，並解釋「圖示意思是從 2.33 天領一片，變是 1.55 天領一片吧？」不禁好奇詢問「這是看貶台灣人民數學英文很差？數學比良心不重要？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我以為我數學已經很差了，但天外有天人外有人，無極限啊」、「為反對而反對，小學數學老師都哭了」、「真的有夠瞎」、「我不用算也知道 7 天領 3 片＝ 14 天領 6 片，真無言」、「這種邏輯還敢寫出來也是好笑」、「連美術也回天乏術了」。（編輯：賴詠璿）





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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。