由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，在今年年初的總統及立委選戰中，拿下了超過158萬張政黨票，獲得了五席不分區立委的席次，成為國會第三大黨。以初入政壇之姿拿下這樣的成果，算是相當不容易。不過從立法院新會期開議至今，已經接近一個半月，數個民調數據都顯示，民眾黨的立委表現，似乎沒有符合民眾期待。對此民眾黨立院黨團方面，也在臉書上PO文向支持者喊話，列出一個半月來的政績之餘，更表明「158萬張選票的託付，我們謹記在心不曾忘記。」

時代力量中央黨部上週召開記者會，公布相關最新民調。針對民眾認為「哪個政黨的立委，問政表現最能監督行政部門？」僅有一成三左右的民眾屬意民眾黨，更落後給國民黨一個百分點；此外，針對「哪個政黨最能堅持公平正義、查弊案、杜絕酬庸」，民眾黨僅獲得8.7%民眾的支持，不僅落後國民黨兩個百分點，更僅勝過在國會只有一席立委的台灣基進，排名倒數第二。

針對這樣的民調結果，身兼黨主席的柯文哲倒是看得很開。「民眾黨是個新興政黨，所以我覺得很多還是不成熟，一路走來我也覺得說跌跌撞撞，表現不是一百分。」柯文哲表示，「我覺得還是那句話，過程當中，民調有時候看看就好啦！你若每天看民調，你一定會先自己心理崩潰，民調看看就好，我們會參考繼續努力，但是該堅守的原則還是堅守。」

不過這樣的說法似乎只能安撫自己，並未對支持者達到效果。根據媒體昨日（3日）公布的最新民調顯示，擁有五席不分區立委的民眾黨，民眾對於問政表現的滿意度為31％，另有39.8％不滿意。不僅輸給民進黨的57％民眾滿意、18.4％不滿意的比例，也輸給時代力量的46.4％的人表示滿意，不滿意為29.9％，在國會中僅勝過國民黨。

對此民眾黨方面似乎想對此做出止血。不僅在臉書上PO文，表示開議至今兩個半月來，提出「修憲下修投票年齡」、「居住正義」、「防疫紓困」以及「阻擋國土法修惡」等議題做出具體作為，更表示在黨團成立至今，已經接獲已經收到近300件選民服務，其中已完成276件，選民服務完成率超過九成。民眾黨更向支持者喊話，表示「158萬張選票的託付，是要我們彰顯勤政的價值，我們謹記在心、不曾忘記。」