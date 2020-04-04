由中國爆發的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）（簡稱新冠肺炎）在全球大流行，美國成了新的疫情重災區，隨著每日確診人數以萬起跳，包含紐約州在內，不少州政府都極力請求聯邦政府支援財政、人力與物資，以免醫療體系崩潰；而總統川普也在昨天（ 3 日）宣布援引國防生產法（ Defense Production Act ）要求 3M 公司（3M Co）加速生產醫療口罩，並禁止其出口產品給加拿大等國，此舉惹怒加國帥總理杜魯道（ Justin Trudeau ）， 警告這將會為美國帶來不良的影響。

綜合加拿大媒體報導，杜魯道聲稱，美加關係一向密切，兩國在經濟上的合作幾乎沒有邊界，雖然來自美國的供應每天都會進入加國，但加拿大同樣也提供了美國非常重要的協助，包含來自加拿大數以千計的專業醫療人員更是每天都前去美國的底特律支援，在這種雙方互相依賴的情況下，對加拿大實施封鎖措施，或是減少包含醫療資源在內的必需品出口，將是錯誤的決定。

被問到是否有就此事致電川普時，杜魯道則回應稱， 3M 公司明白持續必要性貿易和供給的重要性，也了解相關政策可能給美國人民帶來的傷害，加國方面也以此為根基和美國的行政部門進行協商，加國想傳達的信息相當清楚，對獲得需要的醫療裝備亦維持信心。

川普在週四晚間發布命令，要求美國國土安全部代理部長沃爾夫（ Chad Wolf ），動用《國防生產法》賦予的一切權力，從 3M 公司的任何子公司或附屬機構，購買其認為合適數量的 N-95 型口罩，同時並要求 3M ，停止向加拿大和拉丁美洲市場出口口罩、呼吸器等。

對於上述命令， 3M 的回應則稱，會盡量生產美國所需的物資，但若真的停止出口，不僅會造成嚴重的人道問題，還可能招致其他國家的報復行動，這樣美國需要的資源或許將不增反減，「會與我們、美國政府追求民眾福祉的願望相違」。

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