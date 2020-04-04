▲中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增9例新冠肺炎確診案例。（圖／記者許家禎攝）
▲中央流行疫情指揮中心 3 日公布國內新增 9 例新冠肺炎確診案例。（圖／記者許家禎攝）

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中央流行疫情指揮中心昨（ 3 ）日公布之前奧捷團團員又一人確診消息，新增的案 341 為 60 多歲女性，在居家隔離期間因腹瀉進一步篩檢而確診，加上目前捷奧團男導遊因染疫不幸死亡，同團 17 人就有 6 人染疫，而最新還有 2 人因肺部浸潤緊急住院採檢等待結果。有網友立刻將此消息轉貼至 PTT 「 nCoV2019 」看板，全場卻狂問「一大疑點」。

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增 9 例新冠肺炎病例（案 340 至 348 ），其中一名為之前奧捷團團員，案 341 的 60 多歲女性，也是案 338 的妻子，於 3 月 25 日發病，昨日確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案 341 是在居家隔離期間，因心臟問題到醫院回診才被發現，當時她有腹瀉症狀但沒有發燒，以為只是吃壞肚子，醫師謹慎詢問旅遊史後採檢才被驗出。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明奧捷團又一團員確診新冠肺炎目前情況。（圖／疾管署提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明奧捷團又一團員確診新冠肺炎目前情況。（圖／疾管署提供）

而這團奧捷團總計 17 人， 3 月 5 日至 14 日到奧地利、捷克旅遊， 17 人當中就有 6 人確診，其中 1 名為男導遊更因染疫不幸死亡，剩下 5 名確診者中， 2 人住進加護病房，因奧捷團有多人確診，疫調團隊立即詢問其他 11 名正在居家隔離者並採檢；其中有 2 人自覺無異狀，但檢查後卻發現肺部浸潤入院，目前等待篩檢結果。

有網友轉貼相關文章至 PTT ，立刻引發熱烈討論，全場網友卻不禁質疑「為何當初奧捷團不是整團採檢啊？」「旅行團一人中獎就應該全數採檢啊」、「當初沒全採太輕忽了」、「應該是隔離期間未發病，但旅行團無論如何都應該要全部採檢才是」；不過，有網友解釋「採檢還是要看醫生，經過醫生評估吧」、「如果當初都沒症狀，採檢可能也是陰性」、「境外是有症狀才採檢，無症狀是回家 14 天」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。