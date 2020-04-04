中央流行疫情指揮中心昨（ 3 ）日公布之前奧捷團團員又一人確診消息，新增的案 341 為 60 多歲女性，在居家隔離期間因腹瀉進一步篩檢而確診，加上目前捷奧團男導遊因染疫不幸死亡，同團 17 人就有 6 人染疫，而最新還有 2 人因肺部浸潤緊急住院採檢等待結果。有網友立刻將此消息轉貼至 PTT 「 nCoV2019 」看板，全場卻狂問「一大疑點」。

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增 9 例新冠肺炎病例（案 340 至 348 ），其中一名為之前奧捷團團員，案 341 的 60 多歲女性，也是案 338 的妻子，於 3 月 25 日發病，昨日確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案 341 是在居家隔離期間，因心臟問題到醫院回診才被發現，當時她有腹瀉症狀但沒有發燒，以為只是吃壞肚子，醫師謹慎詢問旅遊史後採檢才被驗出。

而這團奧捷團總計 17 人， 3 月 5 日至 14 日到奧地利、捷克旅遊， 17 人當中就有 6 人確診，其中 1 名為男導遊更因染疫不幸死亡，剩下 5 名確診者中， 2 人住進加護病房，因奧捷團有多人確診，疫調團隊立即詢問其他 11 名正在居家隔離者並採檢；其中有 2 人自覺無異狀，但檢查後卻發現肺部浸潤入院，目前等待篩檢結果。

有網友轉貼相關文章至 PTT ，立刻引發熱烈討論，全場網友卻不禁質疑「為何當初奧捷團不是整團採檢啊？」「旅行團一人中獎就應該全數採檢啊」、「當初沒全採太輕忽了」、「應該是隔離期間未發病，但旅行團無論如何都應該要全部採檢才是」；不過，有網友解釋「採檢還是要看醫生，經過醫生評估吧」、「如果當初都沒症狀，採檢可能也是陰性」、「境外是有症狀才採檢，無症狀是回家 14 天」。（編輯：賴詠璿）

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