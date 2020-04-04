一對韓籍夫婦日前自高雄小港機場入境，因違反檢疫隔離措施，遭高雄市衛生局開立2張15萬元罰緩；原本後續將由行政執行署執行，但兩人行蹤不明，初判是為躲避執行而逃逸，行政執行署即通報移民署協助攔阻，發現該對夫婦因旅費用罄無力付清罰緩，經聯繫韓國駐台代表後已完成行政裁處書送達，並移送行政執行署強制執行境管。

高雄市兩名韓籍旅客(夫妻關係)於109年2月25日自韓國搭機來台，為居家檢疫隔離之列管個案，因違反檢疫措施，被各處15萬元罰緩，惟當事人現場悍然拒絕簽收舉發通知書。

後經韓國駐台辦事處、台北市警察局及衛生局協助下，已於3月30日完成行政裁處書送達，並於4月1日移送行政執行署強制執行境管；惟4月2日中午接獲移民署通知，兩名韓籍旅客預計從桃園機場搭機出境，顯見此對韓籍夫妻，企圖規避繳納罰鍰，且無視全球疫情風險，漠視台灣檢疫規範，藐視防疫公權力，挑戰我國人防疫之共識與決心。

衛生局嚴正說明，民眾居家檢疫/隔離期間，務必配合政府防疫措施﹔再次呼籲違反居家隔離者，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處20萬元以上100萬元以下罰鍰並執行指定場所強制安置；違反居家檢疫者，處10萬元至100萬元。

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