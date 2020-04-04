台南新化大坑休閒農場1隻雄性藍孔雀，日前遭2名歹徒擄走；由於歹徒2人共騎機車，抱著1隻大孔雀引人側目，途中遭雜貨店老闆攔下，老闆得知「綁匪」想轉賣牟利，討價還價後以700元買下該孔雀，通知農場領回。

雜貨店老闆表示，有客人向他說孔雀好像是大坑農場，因此馬上致電農場派人指認；農場立即派員前往察看，一眼就認出是自家孔雀沒錯，趕緊給了老闆700元，並向老闆致謝，平安帶回孔雀。

休閒農場經理蔡佳玲指出，被歹徒擄走的孔雀身長約1.2公尺，在農場放養約1年，平時都任其在園區自由行動，孔雀晚上會到山上休息，白天自行下來，見有遊客時，孔雀會開屏，似在迎賓，也讓大家欣賞牠的鮮豔羽毛，深受大小朋友歡迎。

蔡佳玲表示，雜貨店老闆起先並不知孔雀是農場的，是看到歹徒2人共騎機車，抱著1隻大孔雀實在顯眼，熱心攔下詢問後才得知，該2名男子想轉賣孔雀牟利，雙方經一番討價還價，老闆以700元買下孔雀。

蔡佳玲說，這是第2次發生動物被遊客偷抱走的狀況，2年前也曾有出生不到10天，仍在哺乳的小豬遭人順手偷走，調閱監視器找到該名遊客，追回小豬，但此次「孔雀被擄事件」，卻沒有被監視器拍到，也不知何時被人偷走。

蔡佳玲指出，沒看見孔雀在農場到處走動，才發現孔雀不見，當時不知遭2名歹徒偷走，幸好遇上熱心的雜貨店老闆，才讓孔雀平安歸來；農場也呼籲遊客，對待動物要有愛心及公德心，不要傷害這群可愛的動物，讓牠們在農場自然的環境下，陪伴大家，歡度愉快的時光。

蔡佳玲表示，農場位處山區，擁有開放式活動空間，可讓遊客接近大自然，農場也得到「特色農業旅遊場域認證」，吸引不少遊客來農場休閒踏青；期待大家防疫期間到戶外走走，到農場體驗童趣與大自然純淨生活、聆聽森林裡的聲音，觀賞大自然真正的色彩、感受與自然美好和諧的滋味。