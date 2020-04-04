隨著2019新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，這場防疫抗疫延長戰中，異常艱辛的當屬醫護人員，奇美醫學中心院長邱仲慶日前親自下海跳洗手舞，除提醒同仁特別注意手部衛生，希望藉由影片，能稍稍紓解院內同仁在防疫期間的壓力。

今（109）年1月份疫情爆發時，院長邱仲慶即對院內宣布「資淺不涉險」的原則，由3年以上資歷的主治醫師、總醫師和護理師上陣，面對疑似或確診個案，減少醫護新手的慌張與害怕。

因俗稱「兔寶寶裝」的隔離衣易穿脫不易，為怕醫護因穿脫麻煩而憋尿、不喝水等，院方還特別叮嚀同仁不要擔心浪費防護裝備，切記多喝水，2小時輪休一次，減輕不適感。

奇美醫學中心每週拍攝院內宣傳影片，由院長邱仲慶親自向院內員工說明醫院防疫之相關作為，讓同仁不僅懂得如何保護自己，也了解如何保護別人。

院長邱仲慶早於2月19日，發放「防疫天使、英雄您們辛苦了」加油紅包給院內同仁，奇美醫學中心「關懷委員會」也針對第一線醫護提供關懷「員工安心」專案，包括員工就診諮詢、員工安心檢測，紓壓輔導、心理諮商、壓力問卷，辨識焦慮關懷同仁；並提供員工安心客棧，讓需要的同仁短期住宿，在防疫期間，發揮安定與激勵之成效。

奇美醫學中心相關防疫措施準備充分，員工信心十足，醫院也著手紀錄抗疫點滴，為防疫英雄與防疫天使併肩作戰的身影留下影音紀錄，這些影音片段都將呈現在奇美醫院官網。

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