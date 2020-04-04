前新黨主席郁慕明4日指出台灣的選舉目前出現嚴重問題，「人才出不來！」、「現在有理想的人難選上，選出一堆沒有靈魂的投機派，難怪會有『健保 養十四億人』、邀『香港人當兵』的弱智立委」，他預言這樣下去，台灣遲早「自我消亡」。

★以下是郁慕明臉書全文：

我從事政治工作 前後近四十年

看著台灣也曾風光 四小龍之首

到如今內鬥內耗 問題出在哪？

很多人不敢說 或者仍執迷不悟

郁慕明沒包袱 實話就是「問題在選舉」

選舉之下 人才出不來

只會選出一個個近視眼 只看眼前沒有未來

反正只要騙過一時 就能至少混四年

選不出人才 政策也無法貫徹到底

我剛從政的時候 台灣選舉才剛熱起來

大家還比較重視自己手中的一票

所以有能力、有內涵、有主張的人

如王建煊、趙少康、郁慕明

或者民進黨的陳水扁、謝長廷

都很容易被選出來

反之 現在有理想的人難選上

選出一堆沒有靈魂的投機派

難怪會有「健保養十四億人」、

邀「香港人當兵」的弱智立委

大陸能夠不斷突飛猛進

正是因為不搞台灣這套選舉

而是共產黨領導、多黨參政的協商民主

很多人不認真研究國父三民主義及大陸社會主義民主

以為「民主」就是選舉、就是一切照美國

甚至把台灣不講法治的民粹當民主

最後就是陷入向下沉淪的惡性循環

現在武統聲浪高漲

但其實根本不用大陸出手開戰

台灣繼續下去也只會走向衰敗

隨著台灣選舉越來越弱智短視

這種沒有未來的落後制度

遲早會自我消亡

郁慕明臉書： https://www.facebook.com/muming.yu