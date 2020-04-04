2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）全球延燒，各國口罩數量供不應求；總統蔡英文日前霸氣宣布將捐出 1000 萬片口罩援助其他國家，外界紛紛發文感謝台灣援助。不過，中國大陸卻在《人民日報》痛批口罩外交之舉丟人現眼，怒轟民進黨費盡心機大搞口罩外交，打的依舊是「以疫謀獨」算盤。

外交部日前指出，台灣捐贈口罩首波將給美國 200 萬片、歐洲 700 萬片，以及各邦交國 100 萬片口罩等，後續將持續評估台灣的疫情發展，量力援助新南向國家。中國大陸官媒《人民日報》 3 日在海外版台港澳要聞版面痛批，台灣地區領導人蔡英文稱台灣組成口罩「國家隊」，如今要打「國際盃」，向疫情嚴重國家捐贈 1000 萬片口罩，除了美國、歐洲、邦交國之外，還將援助新南向國家，民進黨當局費盡心機大搞「口罩外交」，打的卻是以疫謀「獨」算盤。

文中也質疑，民進黨當局先前對疫情嚴重的大陸一毛不拔，透過口罩出口禁令「患難見絕情」，如今卻標榜人道主義，並不認為台灣口罩能充裕到支援國際。而台灣口罩日產 1300 萬片，捐給國際 1000 萬片，甚至成為「全球第二大口罩產地」，《人民日報》怒轟台灣吹噓，直言「當初為封堵口罩輸出大陸而設的出口禁令，如今有限度放開，台灣民眾每 2 個月只能寄 30 片給海外近親」，根本是放任自家後院起火。

文末寫道，疫情爆發之後，民進黨當局逮著機會就「碰瓷」（源自北京地區的方言用語，投機取巧、敲詐勒索之意），在國際上出盡洋相，現在又標榜口罩「國際盃」，狠酸「搞不清自己幾斤幾兩」。對此， PTT 網友卻紛紛回應「零確診的國家氣什麼」、「啊你們又不缺，還到處賣哎」、「口罩夠用啊！」「台灣面對疫情還是謹慎小心比較好」、「一堆老人家喜歡去排口罩，也不是真的缺，就只是因為沒事」。（編輯：賴詠璿）

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