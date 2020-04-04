中央規定民眾搭乘大眾運輸應戴口罩，勸導不聽可開罰3000元至1萬5000元﹔台中市政府配合中央政策，副市長黃國榮今（4）日率隊至台中轉運中心視察宣導；黃國榮表示，民眾多有戴口罩乘車，因應中央口罩實名制4月9日起升級，目前台中市先採柔性勸導，勸導不聽才會開罰，盼民眾配合共同防範疫情。

副市長黃國榮、交通局長葉昭甫前往台中轉運中心，並上公車向搭車民眾宣導新規定，黃國榮指出，4月9日中央口罩實名制升級後，成人口罩購買數量增為14天9片，兒童口罩增為14天10片，民眾才有足夠數量來確實遵守相關規定，因此，目前針對未戴口罩民眾採柔性勸導，司機將予以拒載，如勸導不聽者才會依傳染病防治法開罰。

葉昭甫指出，市府昨日起配合中央政策，民眾在台中市搭乘公車應全程配戴口罩，並禁止於車內飲食，全市公車內、外及車站均已張貼告示海報宣導，盼民眾共同配合防範疫情。

台中轉運中心目前有15條公車路線停靠，每日有近萬人次進出，因應清明連假湧現大量返鄉人潮，交通局已於4月1日凌晨進行台中轉運中心環境消毒，提供民眾安心乘車環境，另全市公車亦落實每日消毒，司機出勤全程配戴口罩等，消毒檢核表亦張貼於車內明顯處，讓民眾安心搭乘。

葉昭甫指出，目前公車與計程車有行政院專案配給駕駛口罩，駕駛均有配戴口罩，交通局自2月起免費提供次氯酸水消毒液供計程車駕駛人自主消毒，因計程車空間小，交通局已與計程車相關公會代表溝通，自即日起柔性勸導全市所有計程車載客時，駕駛與乘客均應配戴口罩，確實做好防疫工作。

針對中央推行搭大眾運輸應戴口罩，民眾反映多表支持，「疫情嚴重，保護自己也保護別人，這樣的措施很好！」、「雖然戴口罩有點麻煩，但至少比較安心。」、「已經戴很久了，所以很支持，直接規定也可避免有些人不戴。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。