因應肺炎嚴重衝擊經濟現況，行政院在2日召開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，紓困規模達到1兆500億元，可稱驚人手筆。民進黨正在拚「綠色執政、品質保證」的永續執政，在野的國民黨似乎只能乾瞪眼、沾不到邊，但真的別無他法了嗎？

新版修正草案即將送立法院審議，雖有大方向，但紓困與振興方案的細節尚多待議，蘇貞昌在記者會上告訴國人，他已經要求「以後財經部會也要每天開記者會，向人民說明政府紓困怎麼做，大家該如何申請」、「第二階段的紓困方案已經提出來，政府會撥列超過一兆新台幣，具體要怎麼花，以後每天都會向大家報告」。

對於「一兆救台灣」的基本原則，蘇貞昌提出四大方向，就是「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」，財金各部會將繼續提出細部解決與執行方案。

新型冠狀病毒 COVID-19侵襲全球，是民進黨在2020勝選後面臨的一大挑戰，既不希望瘟疫入侵、蔓延境內，還要防範因避免人群聚集的「疏離政策」導致經濟衰退、企業倒閉和民眾失業。如果民進黨處理得好，讓全民產生信賴感，可能成為民進黨永續執政的踏腳石，也是讓國民黨於選舉大敗後淡出歷史舞台的契機，這可謂是危機，也是轉機，端賴民進黨因應得宜。

民進黨在這次的疫情圍堵政策中，不論是公共衛生，或是財金紓困，可說都是中央大權一把抓，地方政府只有配合的分。國民黨雖有15個執政縣市，但在紓困金額的分配上，各縣市能掌握的預算始終沒一個子，只能乾瞪眼。

國民黨主席江啟臣表示，中央政府雖然通過紓困條例與預算編列，但是實際執行卻與地方縣市政府嚴重脫節，導致基層民眾反映「看得到，卻拿不到」，讓整體紓困效益大打折扣。江啟臣強調，防疫不能有政治考量，產業紓困應由地方第一線執行。

江啟臣強調，防疫不能只是口號，紓困不應成為政治角力的戰場，強烈建議蔡政府放棄藍綠惡鬥的思維，以人民利益為優先考量，與地方政府合力協助產業紓困，才能建立真正的「防疫國家隊」。

一場瘟疫，一場危機，也是一個轉機，民進黨當家執政，要拚的是帶領全民度過難關，建立「永續執政」的全民信賴基礎，強勢的蘇貞昌內閣，會不會放手讓龐大預算給國民黨15個執政縣市有「自行分配、做政績、做人情」的機會，還有待各財經部會細部辦法出爐後觀察。

但就如同江啟臣所提的，中央的防疫紓困條例對於地方基層的需求，有沒有「想像和實際的落差」？未來如何結合地方15縣市的力量，讓中央「必須回應地方的需求」，在民進黨政府目前防禦病毒入境的績效還不錯下，藍營暫時噤聲，靜觀蔡蘇領導，但未來不排除「伺機而動」。