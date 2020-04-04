2019新冠肺炎(COVID-19)疫情持續嚴峻，新增確診不斷，但適逢清明連假，北港朝天宮拜拜求平安的人潮未減，廟方加強防疫於各神殿及角落擺放消毒酒精，今（4）日疾管署列為高人群觀光景點，下午縣長張麗善到朝天宮和蔡董事長宣導防疫，呼籲大家，戴口罩拜媽祖。

廟方指出，朝天宮一直以來重視信徒安全加強防疫，除在各神殿及角落擺放消毒酒精，供信徒隨時消毒，櫃檯解韱及點光明燈處，都加裝透明塑膠板隔離，避免服務人員近距接觸，廟方說，戴口罩拜媽祖誠心就好，保持安全距離拜拜更平安。

廟方表示，一年一度的三月媽祖朝聖高峰，北港朝天宮跟往年一樣，即日起至媽祖聖誕的農曆3月23日止，都24小時全天開放廟門，為大家安全盡量能分流朝拜，不論大清早的拜早香，或夜深人靜的淨心祈禱，都可來廟拜拜。

縣長張麗善呼籲大家，能過在家休息的就不要來到人群眾多的地方，不但保護自己也保護他人，也保護我們社區民眾，這是最基本的，請大家多多注意自己身體健康狀況。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，誠心拜拜但防疫不可少，俗語說「祈求平安、要神、也要人」，所以廟內各神殿也廣設消毒酒精，讓大家拜拜可隨時乾洗手，由於疫情嚴峻，無論求財或求子，須要用手觸摸的求財金元寶和求子神童，都須先用酒精消毒後才可觸摸。

蔡咏鍀強調，做好個人防疫，保護彼此，戴上口罩拜拜時，媽祖一樣可聽到每位祈禱的心聲，同時提醒到各神殿拜拜保持一公尺間距，也要隨時使用酒精乾洗手以保平安，大家盡量能分流朝拜。