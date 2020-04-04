在2019新冠肺炎（COVID-19）疫情緊繃之際，彰化縣和美警警分局在伸港鄉查獲以鐵皮屋當職業賭場，警方發現賭客大都是外地搭車來大賭特賭，一群賭客連口罩也不帶，麻將摸來摸去，根本不怕群聚感染的問題嚴重性，24名賭客全部被帶回警局偵訊，全案將依刑法賭博罪報請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

和美警分局在伸港查獲以鐵皮屋當職業賭場，一群賭客在密閉空間裡大玩「推筒子」，渾不在乎要保持安全距離，賭客還全都是菜籃族的主婦和歐吉桑級，遠地搭車來祕密集合地點，再專車載到偏荒鐵皮屋大賭特賭，被警方破獲，查扣賭金及抽頭金179萬元，逮捕賭客24人，年紀最高70多歲。

這群賭客來遠自外地搭車來賭一把，讓警方也驚奇這王姓賭場負責人等3男1女的「行銷力道」，更奇的是，這些賭客，11個是家庭主婦，9個歐吉桑，都堅信運氣是站在自己一邊，賭一下無傷大雅，消磨時間還能賺，不把疫情當回事，不辭千里，轉搭各種交通工具前來。

和美警分局偵查隊長楊昭賢表示，王姓嫌返等深怕警方查緝，選擇偏僻民宅鐵皮屋當據點，還雇用司機接送賭客，及僱用把風人員，利用連續假期，經營賭場牟利。警方的查緝行動針對現場犯嫌，全程提供口罩要求嫌犯配戴，並量體溫及乾洗手酒精消毒，落實防疫要求。

楊昭賢說，一群賭客沉迷在金錢遊戲裡，管他什麼新冠肺炎，口罩也不帶，麻將摸來摸去，都說大家都是安全的啊！讓人搖頭，「嚴重特殊傳染性肺炎」防制期間，呼籲民眾重視疫情，尤其是密閉式空間賭場容易感染，且防疫期間警方執法無假期；楊昭賢強調，將依第三方警政就該鐵皮屋查報違建，報請建管單位依法拆除。

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