受2019新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，民眾減少外出拜祭，埔心鄉自然葬生命紀念園區是彰化唯一一處環保葬區，墓園空曠如公園，今年清明掃墓並沒有受到禁入納骨塔祭拜的規範，掃墓民眾可從容的幫逝去親人家園打掃。

埔心鄉長張乘瑜指出，受疫情影響，人口密集地方容易出現風險，埔心鄉環保葬區因是在空曠的戶外，周邊還種有花草樹木，提供適當的社交距離，不致傳播感染，民眾來祭拜就能感受其自然安全的隔離措施。

為防堵新冠肺炎疫情擴散，彰化縣26鄉鎮皆規定清明掃墓禁入納骨塔祭拜，民眾只能在納骨塔前焚香祭祖，此舉讓民眾覺得少了慎終追遠的意義，也讓今年返鄉祭祖民眾大為減少。

張乘瑜說，環保葬的目的除了給家屬追思紀念外，更讓家屬懷念過去與往生者生前的相處時光，由於武漢肺炎疫情持續發燒，中央防疫單心納骨塔發生群聚感染，因此，彰化縣全面規定禁止入塔祭拜，也連帶影響傳統土葬區。

掃墓民眾林益練表示，清明來為愛妻掃墓，來陪她說說話，覺得樹葬區環境像公園，經常帶孫子來掃墓也不會感到害怕，最近疫情嚴重，民眾無法進塔祭拜祖先，樹葬反而不受影響，成為避疫的最佳場所。

連小姐表示，由於現場環境花鳥語花香，每次掃墓就像郊遊，今年受疫情影響，得知很多人無法進入塔內祭拜，因為選擇樹葬，反而可以不受限制，跟母親靠近說話，感到安心。

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