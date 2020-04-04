徒步環島是不少台灣人的夢想清單之一，二林斗苑休閒農業區發展協會理事長李俊憲今年初構想發起「大叔走台步」，徒步環島台灣一圈，今（4）日已經走了48天，抵達彰化縣境內，下午二林鎮長蔡詩傑在自強大橋北岸迎接，傾聽李俊憲徒步環島談休閒農業的發展未來。

李俊憲博士跟國內休閒農業推動前輩，同時也是苗栗縣三義鄉卓也小屋經營者的卓銘榜老闆，二個人過去因為休閒農業的輔導而相識十多年，在今年初由李俊憲構想發起「大叔走台步」，規劃52天的時間，徒步環島台灣一圈。

李俊憲指出，這次全球經歷新冠肺炎疫情，徒步環島全台各地，也跟當地民宿、休閒農業經營者交流對談，了解到疫情確實已經影響國民的休閒旅遊行為，而且業者也感受到明顯營業額下降。

李俊憲這二年在彰化縣二林斗苑休閒農業區推動食農教育、水田地景、在地生活小旅行，輔導在地農民與業者以體驗、友善、環境接觸的方式扭轉休閒農業的發展，其實對於在疫情嚴峻的現在，戶外休閒農業體驗活動，具有適當社交距離的自然空間範圍，其實可能成為未來的發展方向。

李俊憲說，徒步除了想要圓夢外，也透過走路的過程的對話、聊天，去探討休閒農業的經營未來可能性﹔當人們恐懼於密閉空間從事休閒活動，進而選擇走向戶外自然空間，且又不具有人潮擁擠密度的場域，休閒農場與休閒農業區成為民眾喜歡去的場所。

這二位大叔在今（4）日下午3點徒步抵達彰化縣，在自強大橋這邊許多彰化鄉親前來給他們加油打氣，一位60歲與一位50歲的他們，一步一步走了將近1.200公里，也感動了許多人，在過去48天，有民眾沿途給予加油鼓勵，也有熱心的朋友一起陪走。

卓銘榜老闆說，徒步環島以時速4.6公里去欣賞台灣的美麗風景，看得更細緻，但他認為台灣美麗的不只是風景，而是沿途願意伸出援手幫助的陌生民眾，這些才是台灣最美麗的風景。