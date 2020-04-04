全球各地2019新冠肺炎(COVID-19)疫情相當嚴峻，但清明連假期間，民眾似乎毫不在意，國內各地景點仍湧現人潮，台南市長黃偉哲今（4）日親自至花園夜市宣導防疫，他說，發國家級警報要「精準一點」，也呼籲中央儘速訂定相關罰則，地方能全力嚴厲執行。

中央流行疫情指揮中心4日發送2則「國家級警報」，第一則就針對一般景點，如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，提醒民眾出遊要保持距離。

黃偉哲表示，關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫等，是印象中人比較多，人最多的倒不是這些地方，國家級警報我們予以尊重，但是，若中央的公務員在辦公室發警報，沒有去了解地方上實際的狀況，「我只能說，發警報要發精準一點」。

黃偉哲指出，這幾天各景點人潮都蠻多的，尤其夜市、菜市場、賣場及景點，都是大量人潮聚集地，保持社交距離有其必要性，「畢竟命是自己的」，若因沒有洗手、戴口罩、保持安全距離，造成疫病感染，甚至導致須封城，夜市、菜市場、賣場都不用逛了，那就真的嚴重了。

黃偉哲說，公、民有市場都在防疫宣導之列，市府動員警力、消防局志工、義警、巡守隊等大批人力，協助執行防疫宣導，夜市、菜市場、賣場，將投入更多人力積極宣導。

對於落實保持安全的社交距離，黃偉哲坦言，「實際執行有難度，畢竟中央尚未訂定相關罰則」，黃偉哲強調，目前台南是六都中，新冠肺炎確診病例最少的城市，要繼續保持這樣的的狀況，市民就需自愛、自我約束。

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