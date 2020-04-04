4月1日，也就是清明連假前一天，台北市長柯文哲的發言人團隊，又在此時悄悄增添生力軍。原為台灣民眾黨的發言人林珍羽，以約聘職的方式進入台北市政府擔任副發言人一職，成為除了發言人周台竹、副發言人戴于文、黃瀞瑩以及陳冠廷外的第五位。而前電視台主播陳智菡，則是擔任柯市府媒體團隊社群媒體的主管，職位等級與周台竹相同高，卻不具對外發言權限。

以總統蔡英文做比較，目前總統府常設四名發言人，去年5月至10月時，曾有短暫5個月到五位發言人，不過四名發言人，仍是較為合乎狀況的發言制度。而台北市雖然貴為首都，但仍為地方政府的體制，在4月1日前一直都與總統府相同，維持4人的發言人團隊，1日後更升級為6人（若將陳智菡算在內的話），也讓外界直呼，一個台北市長，真的用得到那麼多人嗎？

先從市府發言人周台竹說起，身為前荷蘭大使的他，之所以獲得長柯文哲的親睞，除了周台竹原有在市府內國際事務委員會副主委的身份外，看中的還是周台竹的年資及經歷，希望一改過去由年輕人擔任發言人的情況。而改由資深老將壓陣，也造就了一個全新問題：周台竹的思維，似乎並未因為進入柯文哲年輕族群取向的團隊，而跟著年輕。不僅柯文哲出面受訪時，多由另兩名副發言人黃瀞瑩及戴于文負責做柯文哲身後的「戳戳角色」，就連爭議事件對外發言時，也少見周台竹出面應對，而多由戴于文出面回應。

而另外一位則是民進黨立委陳明文的兒子陳冠廷。其實陳冠廷擔任副發言人一職，一直都是相當爭議性的問題存在。雖然陳冠廷就任至今，促進北市府與世界各大都市的城市外交不遺餘力，不過身掛發言人一職，對外發言回應的次數卻屈指可數。而柯文哲也多次對外表示，陳冠廷的權責在外交部分，但北市府不是沒有國際事務委員會，即使不用發言人的職稱，也能妥善處理相關國際外交事宜。

也因此，看似相當充足的發言人團隊，頓時只剩下兩名可用之兵。無論是擔任柯文哲公開發言行程時的「戳戳」角色，或是針對時事即時進行對外回應，只有戴于文及黃瀞瑩兩人在做處理，實在是有些忙不過來。也因此，找來民眾黨發言人林珍羽，以及前主播陳智菡似乎再正常不過？其實不然。

先說說林珍羽。前親民黨、現任台灣民眾黨市議員林國成的女兒，2018年在柯文哲市長連任之戰期間，加入「柯粉俱樂部」的運作並擔任發言人的角色，而隨著柯文哲領銜成立台灣民眾黨，林珍羽也擔任發言人一職直到近日。幫助柯文哲打選戰跑基層不遺餘力，林珍羽進入市府擔任副發言人一職，看似合理性再正當不過，不過背後原因可不簡單。原因在於2022年市長及地方議員選戰，林珍羽打算承接父親中山大同區市議員的選區，披上民眾黨的戰袍出征地方選戰。能夠在這段期間多了副發言人的身份，無論是在耕耘基層，或是兩年後投入選戰，無疑是不小的加分。

至於陳智菡的部分，問題出在於「擺錯位置」。身為前電視台的主播，過去以剽悍敢言的作風為人所知，甚至曾因為相關議題槓上網路紅人「館長」陳之漢，以及時任國民黨總統候選人韓國瑜。而知情人士指出，柯文哲對於陳智菡這個人選極為滿意，甚至多次面試陳智菡。身為常常出現在鏡頭前的資深記者與主播，陳智菡理應擔任正副發言人一職，不過卻被安排為管理柯文哲的「自媒體小組」，負責臉書、IG和推特等社群媒體。雖然管理層級與發言人周台竹同高，不過卻未獲得「市府對外發言」的權責，似乎有點殺雞用牛刀的缺憾。

眾所周知，柯文哲口無遮攔、時不時說錯話的表現，不會因為多了幾個發言人而有所改變。而為市府門面「粉飾太平」的發言人角色，柯文哲悄悄補入生力軍，如果是因為政治因素或是酬庸等相關理由，當然無可厚非，但若是真的想整頓發言人團隊，恐怕該做的不只是補進新血，還得對原有的團隊進行整頓，才能對症下藥。